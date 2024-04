Lei è ebrea? La domanda del giornalista Rai alla senatrice Ester Mieli

Durante l'ultima trasmissione di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1, il conduttore Giorgio Zanchini ha sollevato una bufera mediatica con una domanda rivolta alla senatrice Ester Mieli, appartenente al partito Fratelli d'Italia. Zanchini ha chiesto a Mieli se fosse ebrea, una domanda che ha immediatamente scatenato reazioni e critiche.

La domanda è stata percepita da molti come inappropriata e ha suscitato l'indignazione di vari esponenti politici e del pubblico. Il leader di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, ha descritto la domanda come "inquietante" e ha espresso preoccupazione per le implicazioni di tale interrogativo posto in un contesto pubblico.

La Rai non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l'incidente, mentre il dibattito continua a infiammarsi sui social media e tra i commentatori politici. La questione solleva interrogativi più ampi sulla condotta dei media e sul rispetto della privacy e delle sensibilità religiose in Italia.