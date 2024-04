Brigitte Bardot disperata per la morte del cane E.T.

La celebre attrice e attivista per i diritti degli animali, Brigitte Bardot, è stata colpita da un profondo dolore a seguito della morte del suo amato cane E.T., avvenuta il 20 aprile. Bardot, che compirà 90 anni a settembre, ha condiviso la sua tristezza con i suoi follower su X (precedentemente noto come Twitter), pubblicando una foto commovente in cui posa con il suo defunto amico a quattro zampe.

Nel post, Bardot descrive E.T. come "la mia ombra e la mia luce" e rivela di essere "devastata dal dolore". La foto ha suscitato una grande empatia tra i fan, molti dei quali hanno espresso il loro sostegno e condiviso le proprie esperienze di perdita. Il post ha rapidamente superato le 65.000 visualizzazioni, dimostrando il forte legame che Bardot ha con i suoi ammiratori e il suo impegno continuo nella lotta per i diritti degli animali.

Brigitte Bardot, icona del cinema francese degli anni '60, si è ritirata dall'industria cinematografica nel 1973 per dedicarsi completamente alla causa animale, fondando la Fondazione Brigitte Bardot nel 1986. La sua vita è stata segnata da un impegno costante verso la protezione degli animali, che continua a essere una parte centrale della sua identità pubblica e privata.