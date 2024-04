Carlentini: Pensionato muore carbonizzato in auto dopo che si è fermato al Bar

Nella mattinata del 24 aprile, un tragico incidente ha scosso la comunità di Carlentini, nel Siracusano. Salvatore Nigro, un pensionato di 76 anni, è deceduto in seguito a un incendio che ha coinvolto la sua auto, una Land Rover, parcheggiata in piazza Diaz.

Dopo aver fatto una breve sosta al bar per un caffè, il signor Nigro è rientrato nel veicolo. Pochi minuti dopo, l'auto ha preso fuoco. Nonostante i tentativi di fuga, il pensionato è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, venendo così avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvare l'uomo, il cui corpo è stato ritrovato senza vita.

La procura di Siracusa ha avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incendio, attualmente ancora sconosciute. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire gli ultimi momenti prima del disastro e determinare le circostanze esatte che hanno portato al rogo.