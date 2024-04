Incidente in moto a Massa Finalese: Il 18enne Giuseppe Carrino morto dopo tre settimane di agonia

Un tragico destino ha colpito il giovane Giuseppe Carrino, 18 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto il 5 aprile a Massa Finalese. Dopo tre settimane di lotta per la vita in terapia intensiva presso l'ospedale di Baggiovara, a Modena, il ragazzo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Giuseppe, originario di Afragola (Napoli) e trasferitosi da bambino nel Modenese con la sua famiglia, era un appassionato di kickboxing e lavorava per la Titan. Il giorno dell'incidente, il giovane stava percorrendo via Monte Bianco in sella alla sua moto quando si è verificato lo scontro con un'auto, che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza.

La comunità di Massa Finalese, dove Giuseppe era ben conosciuto e apprezzato, è stata scossa dalla notizia della sua scomparsa. La Junior Finale, società calcistica dove Giuseppe ha giocato da ragazzo, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook, sottolineando la preziosità della vita e il destino crudele che ha negato a Giuseppe la possibilità di crescere.

La famiglia Carrino è stata circondata dall'affetto di amici, colleghi e compagni di allenamenti, che hanno espresso il loro dolore e incredulità per la prematura scomparsa del ragazzo.

La notizia della morte di Giuseppe Carrino ha suscitato una profonda commozione nella comunità locale e tra tutti coloro che lo conoscevano, lasciando un vuoto incolmabile in chi gli ha voluto bene.