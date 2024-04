Cristiano Iovino aggredito da 6 persone: Ipotesi spedizione punitiva

Cristiano Iovino, noto personal trainer romano, è stato vittima di un'aggressione brutale nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, in zona Portello a Milano. Sei individui, scesi da un minivan, lo hanno attaccato violentemente senza apparente motivo di rapina.

L'aggressione intorno alle 3:30 di lunedì, quando Iovino stava facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa in locali non specificati. Gli aggressori lo hanno colpito ripetutamente, lasciandolo ferito e sanguinante sulla strada di via Marco Ulpio Traiano. Nonostante la gravità dell'aggressione, Iovino ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha presentato denuncia, limitando così le possibilità di indagine da parte delle autorità.

I carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione Moscova sono intervenuti sul posto, raccogliendo le prime testimonianze e cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. La mancanza di una denuncia formale complica le procedure investigative, ma gli investigatori hanno comunque informato la Procura di Milano per valutare ulteriori accertamenti.

L'ipotesi principale al momento è quella di una spedizione punitiva, ma non si esclude che l'aggressione possa essere stata il risultato di un alterco nato casualmente quella stessa sera. Cristiano Iovino era stato recentemente chiamato a testimoniare in tribunale da Francesco Totti riguardo a un caso di presunta infedeltà coniugale della showgirl Ilary Blasi, aggiungendo un ulteriore livello di interesse al caso.