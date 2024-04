Carlos Tevez ricoverato d'urgenza per dolore al petto, come sta?

Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus e attuale allenatore dell'Independiente in Argentina, è stato ricoverato d'urgenza a causa di dolori al petto. il malore il 24 aprile 2024, e Tevez ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires. Secondo un comunicato del club Independiente, pubblicato anche sul Mirror, Tevez si è recato all'ospedale La Trinidad di San Isidro per un dolore al petto. I primi esami effettuati hanno dato esiti soddisfacenti.

Il club ha inoltre annunciato che Tevez rimarrà in ospedale per precauzione fino al completamento di ulteriori esami, già programmati come parte di un check-up generale. Media locali suggeriscono che il malore potrebbe essere correlato allo stress, tuttavia non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Tevez. È noto che l'ex calciatore soffre di pressione alta e si sottopone regolarmente a controlli medici.