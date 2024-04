Lucca Comics & Games - Annunciati i tre finalisti del gioco inedito 2024

Lanciato durante la masterclass svoltasi a Lucca Comics & Games 2023, in collaborazione con DV Games, il concorso Gioco Inedito 2024 ha raccolto un ottimo successo, sono infatti 44 i prototipi in gara raccolti tra dicembre 2023 e febbraio 2024. Per celebrare l’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, che ricorre proprio quest’anno, il tema del concorso è stato “Onde radio”.

Dei 44 prototipi in gara, solo tre accedono alla fase finale, che vedrà Francesco Lancia, conduttore radiofonico, autore, attore e grande esperto di giochi da tavolo, nelle vesti di Presidente Onorario per il 2024. Sarà proprio Lancia, insieme alla giuria del concorso, a incoronare il vincitore e a premiarlo sul palco del Teatro del Giglio durante la serata di premiazione che si svolgerà in occasione di Lucca Comics & Games 2024 (30 ottobre - 3 novembre).

I tre finalisti del Gioco Inedito 2024 sono:

Radio Goblin di Fabio Montesel e Stefano Cobello

Seti di Guido Albini, Benedetto Degli Innocenti e Omar Rotili

Connecting Olas di Alessio Arzoni e Ciro Spica

Come sempre, il concorso intende valorizzare anche i talenti grafici e artistici emergenti con il “Premio per il Miglior Artwork”, come parte di un percorso più articolato a cura dell’organizzazione di Lucca Comics & Games, che mira a valorizzare l’autorialità emergente anche in ambito ludico.

Per il 2024, il Premio per il Miglior Artwork è assegnato a Rebel Radio di Livio Carella.

Dalla giuria del Gioco Inedito e dallo staff di Lucca Comics & Games e DV Games, un ringraziamento ai partecipanti e un caloroso “in bocca al lupo” ai finalisti di questa edizione.