Lamezia Terme: scomparso 17enne, la madre lancia appello disperato

Un adolescente di 17 anni è scomparso da casa sua a Lamezia Terme, nel quartiere di Nicastro, domenica 21 aprile 2024, e non è più tornato. La madre del ragazzo ha fatto un appello commovente, chiedendo aiuto a chiunque possa fornire informazioni che possano portare al ritrovamento del figlio. "Chiedo a chiunque possa aver visto mio figlio o possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti. Con il vostro aiuto, spero di poterlo riabbracciare presto," ha dichiarato la madre angosciata.

Il giovane, descritto come alto circa 1,75 metri, con capelli biondo scuro, occhi verdi, corporatura esile e portatore di occhiali in celluloide, è stato visto l'ultima volta vicino alla stazione di Lamezia. Si sospetta che possa aver preso un treno per lasciare la città. Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche e sono riuscite a localizzare il suo telefono cellulare in provincia di Crotone poco dopo la sua scomparsa, ma poi il segnale è scomparso, indicando che il dispositivo potrebbe essere stato spento.

Le forze dell'ordine continuano le ricerche e hanno esteso l'indagine per cercare di ricostruire il percorso che il ragazzo potrebbe aver seguito dopo la sua scomparsa. La famiglia ha tentato ripetutamente di contattarlo telefonicamente senza successo e ha presentato una denuncia formale presso i carabinieri, che stanno trattando il caso con la massima urgenza.