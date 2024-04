The Sims 4 Kit Omaggio Urbano e Kit Feste da Manuale disponibili

EA e Maxis hanno pubblicato ieri The Sims 4 Omaggio Urbano Kit e The Sims 4 Feste da Manuale Kit, disponibili per PC tramite EA app™, Mac® tramite Origin, Epic Games Store e Steam®, sistemi PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con The Sims 4 Omaggio Urbano Kit, i giocatori possono acconciare i loro Sims con i capi più trendy, creati in collaborazione con la pluripremiata creatrice di contenuti di gioco e sostenitrice di DE&I, Danielle "Ebonix" Udogaranya. Maggiori informazioni su questa collaborazione sono disponibili nell'articolo You Make The Sims, disponibile QUI .