APRONO LE ISCRIZIONI AL RED BULL KUMITE

Giunto alla sua nona edizione, il Red Bull Kumite è il prestigioso torneo giocato sul celebre videogioco picchiaduro Street Fighter , che si prepara ad aprire le porte a tutti gli appassionati italiani. A partire da oggi , infatti, i player di tutta Italia potranno iscriversi ai qualifier nazionali che si terranno in presenza nel corso di un evento spettacolare. Il giocatore che metterà KO i suoi avversari, portando a casa la vittoria, avrà la possibilità di staccare un biglietto per la finale internazionale che avrà luogo il 16 e 17 marzo a New York , la città che non dorme mai, pronta a decretare chi tra i 16 eroi selezionati da tutto il mondo, sarà il combattente di Street Fighter 6 più forte.



Tutti gli interessati potranno registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale di Red Bull (a questo