Presentata la modalità Incubo per Dying Light 2 Stay Human

Oggi vi presentiamo l’aggiornamento della Modalità Incubo per Dying Light 2 Stay Human, che introduce la difficoltà più impegnativa e coinvolgente di sempre, insieme a una serie di elementi aggiuntivi. La funzione principale tanto voluta dalla community incoraggia i giocatori a fare affidamento sulla gestione tattica e strategica delle risorse per sopravvivere in un mondo postapocalittico.

“La modalità Incubo propone l’esperienza più difficile di sempre nel mondo di Dying Light 2 Stay Human. Richiede concentrazione assoluta ed estrema cautela ma, in cambio, restituisce il più elevato livello di immersione di sempre.” — ha dichiarato Tymon Smektala, Direttore del franchise di Dying Light.

La nuova difficoltà apporta cambiamenti alla gestione del Vigore: il nuovo sistema prende il nome di “Vigore tattico”, limita le opzioni sull’HUD per favorire una maggiore immersione, e fa sì che la torcia intermittente si spenga se utilizzata troppo a lungo. Queste e altre novità impregnano l’atmosfera di orrore e ravvivano l’esperienza anche per i giocatori più navigati. Coloro che riescono a completare il gioco alla difficoltà più elevata di sempre verranno ricompensati con l’imperdibile costume da Waltz.

L’aggiornamento Modalità Incubo non aggiunge solo la nuova difficoltà, ma anche ulteriori funzioni, come modifiche generali all’esperienza notturna e agli Infetti. E non è tutto! I giocatori della modalità Cooperativa saranno infatti lieti di scoprire che ora è possibile giocare alle mappe della community con un massimo di tre amici; le meccaniche del Colpo potente degli arcieri sono state rivisitate; e infine, gli amanti delle personalizzazioni potranno cambiare l’aspetto del rampino: non perdetevi la skin gratuita disponibile presso l’Avamposto dei Pellegrini! Fateci un salto per scoprire ulteriori informazioni sull’aggiornamento più recente e consultate il Dev Blog per una panoramica dettagliata sulla modalità Incubo.