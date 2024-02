Sono trascorsi 2 anni da quando i primi giocatori hanno fatto il loro ingresso nella città post-apocalittica di Villedor, entrando nello spettacolare universo di Techland popolato da Zombie. Il gioco viene costantemente migliorato e perfezionato, in linea con la promessa fatta dallo studio di fornire al gioco 5 anni di supporto post-lancio. Oltre a una dozzina di aggiornamenti che rinnovano significativamente il gameplay, l’ultimo update introdurrà le tanto attese armi da fuoco. Techland invita tutti i giocatori a immergersi in questa nuova esperienza di gioco per scoprire cos’è cambiato... E cos’è rimasto spaventosamente familiare.

La nuova Reloaded Edition offre l’esperienza zombie definitiva, sia a coloro che in passato hanno già provato Dying Light che ai neofiti. Questa edizione include tutti gli aggiornamenti precedenti insieme all’ultimo Firearms Update, più il DLC Bloody Ties. Coloro che possiedono la Standard Edition riceveranno questo upgrade gratuitamente.

Il Firearms Update è il più grande aggiornamento che il gioco abbia mai ricevuto finora. La possibilità di sparare ai nemici è stata molto richiesta dalla community e proietta questo amatissimo gioco di zombie in una dimensione completamente nuova. È importante sottolineare che le armi da fuoco rappresentano un miglioramento piuttosto che un cambio completo di genere: aprono nuove possibilità senza alterare il DNA del gioco.

Nell’aggiornamento sono incluse molte altre fantastiche aggiunte, come le missioni di sopravvivenza in cooperativa, le missioni del tabellone e svariate migliorie grafiche. La trama stessa è stata arricchita, grazie al ritorno di alcuni personaggi che avevano rubato la scena nel primo titolo di Dying Light.

I giocatori su PC avranno la fantastica opportunità di provare Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition in tutto il suo splendore durante il Weekend Gratuito su Steam, tra il 22 e il 26 febbraio. Tutti i loro progressi verranno salvati, se in seguito decideranno di acquistare il gioco. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, inoltre, sarà disponibile con lo sconto del 50% su PC e console.

In aggiunta, la community avrà l’occasione di festeggiare il 2° Anniversario di Dying Light 2 Stay Human. Dalle 12:00 del 22 febbraio alle 12:00 del 7 marzo questo evento sarà caratterizzato da una serie di Taglie speciali, disponibili all’Avamposto del Pellegrino, e da molte altre sorprese in-game.

Ecco il trailer con tutte le principali novità: