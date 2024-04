Atp Barcellona, Rublev perde la partita e la testa - Video

ATP Barcellona, Rublev perde all'esordio e spacca la racchetta

Andreila partita e la testa a. Il russo, testa di serie numero 2, all'esordio nel torneo Atp catalano viene sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, che si impone per 6-4, 7-6 (8-6).consegna il match all'avversario sbagliando malamente l'ultimo rovescio e dopo l'ennesimo errorela testa. Mentre Nakashima si avvia verso la rete per la rituale stretta di mano, il russo è intento a distruggere la racchetta con una serie di 'mazzate' sul campo. Dopo qualche secondo,va incontro all'avversario impugnando un rottame. Per il russo, continua il periodo nero dopo l'eliminazione immediata la scorsa settimana nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo.