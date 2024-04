Atp Barcellona - in finale è ancora Tsitsipas-Ruud

Atp Barcellona, Nadal fuori al secondo turno: De Minaur vince in 2 set

Nuova sfida tra Stefanos Tsitsipas a Casper Ruud, questa volta indel torneo Atp di. Il tennista greco, testa di serie numero 5, si è imposto in rimonta in semisu Dusan Lajovic per 5-7, 6-4, 6-2 e centra la secondadi fila dopo quella vinta a Montecarlo, proprio contro il norvegese.Rafa Nadal sconfitto al secondo turno del torneo Atp di Barcellona. Il 37enne spagnolo, al primo torneo dopo 4 mesi, viene sconfitto dall'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 4, che si impone per 7-5, 6-1 in 1h52'. Nadal, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Flavio Cobolli, tiene testa all'avversario nel primo set - sprecando una palla break sul 4-3 con la prospettiva di allungare - ma crolla nel secondo parziale.