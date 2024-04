Tpl, Gibelli (Asstra): "Transizione sostenibile 'pesa' per 650 mln l'anno"

"Abbiamo in corso una transizione con investimenti soprattutto legati ad acquisto nuovi mezzi di trasporto che vanno dall'idrogeno all'elettrico: è una transizione che 'cuba' 650 milioni di euro l'anno e questo impone una riflessione sul fatto che in passato questo settore non è stato considerato centrale nelle politiche pubbliche". Lo sottolinea Andrea, Presidente Asstra, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell’Informazione. "Oggi muoviamo circa 16 milioni di persone al giorno pari a 4,5 miliardi di viaggi all'anno" osserva, spiegando che "su questo si gioca un pezzo della sostenibilità" in tema di mobilità.ha poi posto l'accento su "un altro tema che è quello di modificare il concetto stesso di stazione che oggi spesso sono 'non luoghi' e invece devono diventare un centro per altre opportunità, dalla ristorazione alle mostre, così da far concepire il viaggio come un pezzo della nostra vita".