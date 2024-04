Trasporti, Barbanti (Unem): Biocarburanti possono aiutare transizione energetica Tpl

''La transizione energetica delle aziende del Tpl deve essere calata sul territorio. Oggi il parco circolante Tpl è formato per il 60% da motori diesel e alcuni ibridi e ora stanno entrando le nuove tecnologie, elettrico e idrogeno. L'errore è pensare al gasolio di 20 anni fa, mentre le nuove tecnologie permettono di produrre biocarburanti non fossile, prodotti da e scarti alimentari e rifiuti.Si tratta di prodotti che si possono utilizzare sulle flotte esistenti. C'è un aspetto dei costi da tenere presente e del prodotto più ecologici''. Lo sottolinea Marina, direttore generale Unione energie per la mobilità, in occasione del XVIII convegno nazionale Asstra in corso a RomaTrasporti, Gavuglio (Amt): A Genova circola il 35% di mezzi elettrici - "Genova è un territorio che complica e rende particolarmente sfidante il processo di transizione elettrica. Un percorso che abbiamo avviato già dal 2019 con molteplici sperimentazioni. Oggi l’azienda ha ben 144 mezzi elettrici che costituiscono ... Leggi la notizia