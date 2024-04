Trieste Trasporti: Tpl deve dialogare con tecnologie e darsi dimensione industriale

Trasporto pubblico: modifica agli orari delle linee bus

"Per aumentare la produttività le aziende devono darsi una dimensione industriale superiore a quella attuale. Il settorediventare più attrattivo, imparare a dialogare con le nuove tecnologie, darsi una dimensione industriale e proseguire su questa strada. Occorre un’azione forte a livello di pianificazione sul territorio e certamente ci vuole una risposta anche da parte dell’offerta, quindi da parte del mondo di quelle aziende". Lo ha detto l’Amministratore Delegato dis.p.a. e di Arriva Udine, Aniello Semplice, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma.“Occorre anche una consapevolezza più forte da parte del mondo del lavoro quindi da parte delle organizzazioni sindacali perché non vi è dubbio - ha continuato l’Amministratore Delegato - che se è vero come è vero che la produttività in Italia è tra le più basse che si riscontrino oggi in Europa, certamente la produttività nel trasporto pubblico locale non fa eccezione. Su 100 milioni di spostamenti riusciamo ad intercettarne quando va bene 10 milioni cioè meno del 10%”.