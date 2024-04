Giù le temperature e ancora pioggia sull'Italia, quando arriva il caldo?

Meteo, dopo l'assaggio d'estate torna il maltempo: temperature in picchiata

"Le correnti fredde in arrivo sull’Italia domani porteranno qualchesoprattutto sul versante adriatico e molto vento al Centro-Sud e un ulteriore generale calo delleche torneranno nella norma in gran parte d’Italia". A fare il quadro per l'Adnkronos è il meteorologo Andrea Giuliacci."Giovedì arriverà un’altra perturbazione fredda: tra giovedì e venerdì in gran parte d’Italia si alterneranno quindi fasi soleggiate e improvvisi acquazzoni o temporali,molto vento al Centro-Sud ein ulteriore calo e al di sotto della norma in gran parte d’Italia, con nevicate su Alpi e Appennino Centrale e Settentrionale anche al di sotto di 1500 metri. - conclude Giuliacci -. La fase fresca e piovosa, in base alle proiezioni odierne, dovrebbe insistere anche nel weekend e nella prima parte della prossima settimana: per il caldo quindi ci sarà da aspettare…".