Previsioni meteo, Anticiclone Narciso: Temperature fino a 30°C al Nord e Rischio Valanghe in Pianura Padana

L'arrivo dell'anticiclone Narciso segna un significativo aumento delle temperature in tutta Italia, con particolare enfasi sulle regioni settentrionali. Secondo le previsioni meteo, si attendono i primi picchi di 28-30°C sulla Pianura Padana, un fenomeno che porta con sé non solo un clima estivo anticipato ma anche un aumento del rischio valanghe nelle zone montuose.

Il bel tempo e il caldo si estenderanno da Nord a Sud, grazie all'influenza dell'anticiclone africano Narciso, che garantirà sole e temperature ben oltre le medie stagionali. In particolare, le regioni centrali godranno di temperature attorno ai 25°C, mentre il primo weekend dopo Pasqua sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche estive.

Le temperature massime, che in alcune aree del Nord potrebbero toccare i 30°C per la prima volta nel 2024, sono accompagnate da un tasso d'umidità e da valori minimi notturni considerati gradevoli, contribuendo a un clima generalmente piacevole. L'anticiclone porta anche un aumento record dello zero termico, che potrebbe superare i 4200 metri, condizione che, insieme alle recenti nevicate, eleva il pericolo di valanghe sulle Alpi.

Le autorità meteo e di sicurezza invitano alla prudenza, soprattutto per chi si avventura in montagna, dove il caldo potrebbe accelerare il processo di fusione della neve, creando condizioni instabili e potenzialmente pericolose.