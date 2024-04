Isola dei Famosi 2024: Incidente in Diretta, Pietro Accusa il Reality di Negligenza - Video

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024, trasmessa su Canale 5 il 15 aprile, si è verificato un incidente che ha coinvolto l'attrice Marina Suma. L'episodio è avvenuto durante la prova dell'immunità, quando Marina è stata brutalmente strattonata, subendo un duro colpo alla schiena che l'ha costretta a terra. L'intervento immediato dell'inviata Elenoire Casalegno, che ha chiamato i medici per prestare soccorso, ha sottolineato la gravità della situazione.

Il concorrente Pietro Fanelli, presente durante l'incidente, ha espresso forte disappunto nei confronti del programma durante il momento delle nomination, accusando apertamente la produzione di essere responsabile per l'accaduto. Pietro ha sottolineato come, nonostante la sua volontà di non causare danno, sia stato costretto a ripetere la prova, evidenziando una mancanza di considerazione per il benessere fisico dei partecipanti.

La conduttrice Vladimir Luxuria ha risposto alle accuse di Pietro, cercando di minimizzare l'accaduto e suggerendo un malinteso nelle dinamiche del gioco. Tuttavia, Pietro ha ribadito la sua posizione, insistendo sulla responsabilità della produzione nell'incidente che ha visto Marina Suma ferita.