Isola dei famosi 2024 - ultima puntata: chi è stato eliminato e nomination

Isola dei famosi 2024, fuori Francesco Benigno

dei, cosa è successo nella quinta puntata andata in onda ieri sera giovedì 22 aprile? Maitè Yanes è stata eliminata e deve tornare in Italia. Aras e Artur hanno vinto la prova leader, mentre in sei sono finiti in nomination: Pietro, Rosanna, Sonny, Daniele, Khady e Joe.FRANCESCO BENIGNO Isola dei Famosi 2024: Incidente in Diretta, Pietro Accusa il Reality di Negligenza - Video - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024, trasmessa su Canale 5 il 15 aprile, si è verificato un incidente che ha coinvolto l'attrice Marina Suma. L'episodio è avvenuto durante la prova dell'immunità, quando Marina è stata brutalmente ... Leggi la notiziaFrancesco Benigno escluso dall'Isola dei famosi 2024 "a seguito di ... Leggi la notizia Nel corso di questa quinta puntata, i naufraghi hanno affrontato la loro prima prova ricompensa. Divisi in due squadre, i concorrenti si sono sfidati nella prova “le torri maya”. A prevalere in questa sfida e a ottenere una succulenta ricompensa sono stati Matilde, Khady, Artur, Greta, Rosanna, Samuel e Joe, a perdere invece sono stati Valentina, Sonny, Edoardo, Stoppa, Pietro, Aras e Alvina. Vladimir comunica che tra di loro si nasconde il primo nominato della serata e saranno proprio i naufraghi a dover fare un nome. Valentina - nonché il caposquadra – è il primo a fare la sua scelta e decide di salvare Stoppa. Quest'ultimo salva Aras il quale sceglie di portare con sé Edoardo. Edoardo salva Sonny, mentre la scelta del nuovo arrivato ricade su Alvina. Pietro, quindi, è il primo naufrago in nomination. Prima di iniziare con le nomination, Vladimir ricorda che - avendo vinto la prova immunità – Marina e Valentina non potranno essere nominate, così come Aras e Artur. Pietro, Sonny e Rosanna invece, sono già al televoto. Il primo a raggiungere la Zona Nomination è Pietro. Il poeta decide di fare il nome di Alvina: "Invidio la sua superficialità". La scelta di Edoardo ricade su Daniele in quanto crede che lui non sia stato corretto nei confronti di Sonia: "Credo che lui debba guardare se stesso". Anche la scelta di Matilde ricade sul critico d'arte: "Lo vedo un po' spento". Ad accodarsi ai due Naufraghi sono anche Stoppa e Joe. È il turno di Khady la quale fa il nome di Samuel. Quest'ultimo, invece, manda al televoto Daniele. Daniele nomina Stoppa: "Ha una visione dell'diversa dalla mia e spero vada via presto" spiega. Greta fa il nome di Khady, mentre Alvina sceglie Edoardo. Le Nomination palesi Marina, Sonny, Rosanna e Valentina effettuano delle nomination palesi. Valentina, così come Marina, fa il nome di Khady. Sonny sceglie di mandare in Nomination Joe, mentre Rosanna sceglie Daniele. Anche per i Leader - nonché Artur e Aras - è giunto il momento di fare la loro scelta. Dopo un breve confronto, i due decidono di mandare in Nomination Joe. Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe sono dunque i sei naufraghi in nomination: chi dovrà abbandonare l'