No Rest for the Wicked: il trailer di lancio

In previsione della pubblicazione del titolo in accesso anticipato il 18 aprile 2024, Moon Studios ePrivate Division hanno oggi rilasciato il trailer di lancio ufficiale dell'accesso anticipato diNo Rest for the Wicked, un gioco di ruolo d'azione (ARPG) maturo e strategico. Il trailer mostra nel dettaglio lo stile artistico pittorico del gioco, offrendo una panoramica sulla storia e su alcuni dei personaggi con cui i giocatori potranno interagire.

È possibile visualizzare il trailer qui:Trailer di lancio di No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked sarà disponibile al prezzo di lancio di €35,99 su Steam. Il prezzo rimarrà invariato per le prime due settimane. I giocatori che acquisteranno No Rest for the Wicked durante il periodo di accesso anticipato riceveranno anche l'esclusivo set armatura Cerim, che è possibile visualizzarequi.

No Rest for the Wicked è inoltre disponibile sulservizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, che dà ai giocatori accesso istantaneo alle prestazioni di un PC GeForce su pressoché qualsiasi computer, Mac, SHIELD TV, Android, dispositivo iOS o Chromebook senza effettuare alcun download.