Presentato No Rest for the Wicked

Private Division, un'etichetta di Take-Two Interactive Software, e Moon Studios, hanno annunciato No Rest for the Wicked, un gioco di ruolo d'azione pensato per un pubblico maturo e sviluppato in maniera accurata, destinato a reinventare il genere. Il titolo è un'audace incursione di Moon Studios nel genere ARPG dopo aver lanciato Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, due pluripremiati titoli di successo acclamati dalla critica. No Rest for the Wicked uscirà in accesso anticipato su PC (tramite Steam) nel primo trimestre del 2024, durante l'esercizio finanziario 2024 di Take Two, mentre l'uscita completa su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC è prevista successivamente.

Maggiori dettagli sul gioco saranno annunciati durante "Wicked Inside", uno showcase digitale che verrà trasmesso il 1° marzo 2024 su Twitch e YouTube. Per maggior informazioni su "Wicked Inside", iscriviti al canale YouTube, seguici su X, Facebook o Instagram e visita il sito web www.NoRestForTheWicked.com.

No Rest for the Wicked presenta un mondo curatissimo, ricco di dettagli e realizzato in uno stile artistico pittoresco inimitabile. I giocatori esploreranno la vasta e intricata isola di Sacra, che consente di sperimentare una verticalità senza precedenti negli ARPG, con cripte dalle incredibili profondità, boschi rigogliosi e passi di montagna pieni di insidie. Ogni luogo ospita protagonisti complessi, impegnati ciascuno con i propri problemi, nonché tesori nascosti, creature feroci e segreti da scoprire.

Con No Rest for the Wicked, Moon Studios ha spinto al massimo un brutale sistema di combattimenti basato sulla precisione. Gli scontri nel gioco sono diretti, tangibili e guidati da animazioni che consentono ai giocatori più abili di combinare colpi viscerali e mosse letali. Questo innovativo sistema di combattimento si traduce in un'esperienza di gioco estremamente appagante, unica nel panorama degli ARPG isometrici: non basta "schiacciare dei tasti", sono richiesti abilità e tempismo.

"Sognavamo di poter contribuire al genere ARPG, con cui siamo cresciuti e che tutti amiamo. Dopo il successo di Ori, era evidente che Moon Studios fosse ormai abbastanza matura per realizzare finalmente il sogno", ha dichiarato Thomas Mahler, cofondatore e direttore creativo di Moon Studios. "Non vediamo l'ora di scoprire quale sarà la reazione del pubblico a questa innovativa rivisitazione del genere!"

La grafica in stile dipinto e i combattimenti brutali di No Rest for the Wicked sono affiancati da una trama cupa e matura. Nell'anno 841, un regno segnato dalla scomparsa del suo re, Harol Bolein, si trova di fronte a un momento di svolta. Quella che avrebbe dovuto essere una pacifica transizione di potere si tramuta in una situazione di caos, dando inizio a un conflitto devastante. Oltre ai tumulti politici, una piaga mortale è tornata a colpire la remota isola di Sacra, stravolgendo la regione e i suoi abitanti. I giocatori dovranno sfoderare le armi per sedare sia le bestie grottesche sia l'esercito invasore del regno, in un'atmosfera turbolenta che li trascinerà nelle direzioni più disparate.





"Negli ultimi sei anni abbiamo lavorato molto al progetto dei nostri sogni: un ARPG di livello superiore, alimentato dalla nostra passione e dalla nostra ambizione, con meccaniche ben studiate e un world building raffinato", ha spiegato Gennadiy Korol, cofondatore e direttore tecnologico e della produzione di Moon Studios. "Siamo felici di poter dare la nostra interpretazione dei canoni che consideriamo da sempre i fondamentali del genere ARPG e al tempo stesso fare dei passi avanti per reinventare gli elementi che riteniamo pronti per essere rinnovati."

Nella modalità multigiocatore di No Rest for the Wicked i giocatori possono condividere il loro mondo e i loro progressi con un massimo di tre amici nella modalità cooperativa online della campagna. Potranno condividere con gli altri giocatori ogni missione, boss e metro quadrato dell'isola di Sacra… oppure potranno partire subito all'avventura.

"Il geniale team di Moon Studios ha una comprovata esperienza in fatto di prodotti eccezionali con uno stile artistico davvero unico", ha affermato Michael Worosz, responsabile della strategia di Take-Two Interactive e capo di Private Division. "Far conoscere al mondo un gioco come Wicked è esattamente il motivo per cui abbiamo fondato Private Division e non vedo l'ora che i giocatori scoprano ciò che Moon Studios ha creato."

No Rest for the Wicked

è in fase di sviluppo e non è ancora stata annunciata la data di uscita. L'uscita in accesso anticipato su Steam è prevista per l'esercizio finanziario 2024 di Take-Two. L'uscita completa su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC è prevista successivamente. Ulteriori dettagli saranno rivelati durante "Wicked Inside", lo showcase digitale che sarà trasmesso il 1° marzo 2024.

No Rest for the Wicked

non è ancora stato valutato dall'ESRB.

Altre News per: presentatorestwicked