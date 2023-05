DLC di ONE PIECE ODYSSEY - Reunion of Memories

Reunion of Memories, il DLC di ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile il 25 maggio

Questo mese il DLC “Reunion of Memories” riporterà i giocatori di ONE PIECE ODYSSEY nel mondo di Memoria! Dal 25 maggio 2023, unisciti alla Ciurma di Cappello di Paglia intrappolata in una nuova avventura da una misteriosa ma familiare ragazza, che porta nella sua mano un oscuro e minaccioso cubo…



“Reunion of Memories” darà ai giocatori la possibilità di tuffarsi nelle loro amate memorie di One Piece e incontrare ancora volta alcuni volti conosciuti.



Mihawk, Perona, Enel ma anche Barbabianca saranno parte dei personaggi che la Ciurma incontrerà in questo nuovo viaggio nel mondo della memoria.





Per il nuovo trailer:

ONE PIECE ODYSSEY è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Una versione di prova è disponibile su PlayStation Store e Xbox Store.

