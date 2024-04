La mobilità sostenibile di Nilox protagonista alla Milano Design Week

In occasione della settimana del design il brand del Gruppo Esprinet è partner di Fabbrica Design Week e mette in mostra i suoi modelli più iconici, che si potranno testare in prima persona negli ampi spazi della Fabbrica del Vapore

Nilox, brand di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, annuncia la propria presenza alla 62° edizione della Milano Design Week - che dal 16 al 21 aprile animerà la città grazie a un ricco palinsesto di talk ed iniziative - grazie alla partnership con Fabbrica Design Week, l’evento della Fabbrica del Vapore che propone un vasto panorama di mostre e presentazioni dedicate alle più grandi sfide del futuro, oltre a un festival musicale con alcuni dei nomi più interessanti della scena elettronica.

Con il Salone del Mobile e i suoi eventi collaterali, il capoluogo lombardo si trasforma nella capitale mondiale del design. Un design che si declina come sapere, conoscenza, competenze profonde e che celebra la creatività applicata alla realtà, il forte legame tra industria e design. Una lunga storia di innovazione da parte delle eccellenze italiane in cui si inserisce anche lo spirito innovativo di Nilox, azienda che negli anni si è sempre distinta per la sua versatilità, cercando di rispondere in modo originale e alternativo alle riflessioni sulla “cultura sostenibile”, legando il design dei propri prodotti e l’uso di tecnologie sempre più evolute all’ambiente, alla mobilità e al movimento in tutte le sue forme.

È sempre in questa direzione che si colloca la partnership di Nilox con Fabbrica Design Week: in linea con il suo payoff “Makes you move”, questo evento sarà infatti per Nilox l’occasione per promuovere l’importanza di uno stile di vita sano e all’aria aperta, mostrando al pubblico le ultime novità e i modelli più rappresentativi della propria gamma tra cui la linea Cargo, che porta anche in Italia un trend nato in nord Europa e pensato per il trasporto di merci e persone, il monopattino elettrico per l’off-road Viper, dotato di pneumatici fat da 10” carrozzati, e altri modelli iconici come la K3, la J4 Plus e la J5 Plus.

Appassionati, curiosi, sportivi e non, in occasione della settimana del Design, avranno non solo l’opportunità di scoprire tutte le innovazioni dei prodotti del brand, ma anche di conoscere e apprezzare in prima persona le loro caratteristiche attraverso test ride dedicati. Lo stand sarà visitabile tutti i giorni, dal 16 al 21 aprile, dalle ore 15:00 alle 24:00 (i test ride saranno invece disponibili fino alle ore 20:00).