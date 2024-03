Primavera su due ruote: Nilox per la mobilità sostenibile di tutta la famiglia con e-bike e i monopattini elettrici per spostarsi insieme in sicurezza

Dopo il lungo letargo invernale, la primavera è finalmente qui: le temperature iniziano gradualmente ad aumentare, le giornate si allungano e le due ruote sono pronte a scendere in pista per sentieri e strade della città.

Mezzi di trasporto pratici, economici ed ecologici, e-bike e monopattini elettrici sono una perfetta alternativa all'auto per andare al lavoro senza restare imprigionati nel traffico, ma anche per recarsi a fare la spesa senza doversi preoccupare del parcheggio o per andare a prendere i figli a scuola e fare con loro una passeggiata all’aria aperta.

Che si tratti della classica city e-bike, di un monopattino elettrico sicuro e affidabile o della sempre più apprezzata linea e-Cargo, Nilox - brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet - propone un’ampia varietà di modelli che uniscono innovazione, praticità e sicurezza per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.

Nilox C3 Cargo Long, la e-bike cargo per la famiglia tra le più leggere sul mercatoSempre più utilizzate dai genitori, che nella praticità di questa tipologia di bici hanno trovato la maniera perfetta per spostare rapidamente la famiglia tra scuola e impegni, le cargo sono il mezzo ideale per decongestionare le città e per poter accedere dappertutto, con indubbi vantaggi in tema di sostenibilità ambientale. Per questo Nilox ha deciso di lanciare una nuova gamma di cargo con pedalata assistita di cui la C3 Cargo Long rappresenta il modello di punta.