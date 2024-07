GTA Online: guadagna con la Consegna delle pizze!

Avvia la nuova attività Pizza This... in GTA Online recandoti in una delle tre filiali di Pizza This... a Del Perro, Downtown Vinewood o Mission Row e salta in sella allo scooter Pegassi Pizza Boy per effettuare cinque consegne entro il tempo limite. Prima effettuerai la consegna, più calda sarà la pizza e maggiore sarà la mancia che riceverai.

Consegnare pizze fumanti non è mai stato così ben retribuito! Consegna tre pizze entro il 31 luglio per ottenere 100.000 GTA$ per aver portato a termine la sfida settimanale. Non fermarti all'obiettivo minimo e consegna 50 pizze per sbloccare il completo Pizza This.... I professionisti desiderosi di mettere le mani su un Pegassi Pizza Boy (motocicletta) di proprietà possono ora acquistarlo da Southern San Andreas Super Autos. Sbloccane il prezzo speciale riuscendo a consegnare tutte e 5 le pizze di una consegna finché sono ancora calde. Sfida Consegna delle pizzeSoddisfa la fame di grasso formaggio fuso della città partecipando alla prima Sfida della community Consegna delle pizze della storia. E se la community nel suo complesso riuscirà a consegnare 10 milioni di pizze, tutti i giocatori di GTA Online riceveranno la maglietta Pizza This... la settimana dopo il raggiungimento dell'obiettivo. Basta partecipare alla sfida e consegnare 3 pizze per sbloccare i 100.000 GTA$ del premio della sfida settimanale. Nuova muscle car Vapid Dominator FXLa nostalgia è un carburante potente, soprattutto quando è iniettata in un motore in linea a sei cilindri inserito nel cofano di una muscle car dalle linee retrò. A differenza di altri omaggi al passato, la nuova Vapid Dominator FX (muscle car) riesce a mantenere le promesse e a superare le aspettative. Parti per un veloce viaggio nella memoria con la Vapid Dominator FX, ora disponibile per l'acquisto da Southern San Andreas Super Autos. Nuovo collezionabile giornaliero dei Manifesti di LSRiscopri l’artista che è in te, e al tempo stesso mantieni intatta la tua reputazione da duro, imbrattando i manifesti delle grandi corporation in città. Se trovi una bomboletta spray, raccoglila per sbloccare la possibilità di imbrattare manifesti selezionati a Lost Santos, per ottenere una ricompensa sia in GTA$ che in RP. Se troverai e imbratterai tutti e 5 Manifesti di LS in un giorno, sbloccherai il completo Artista di strada per poter meglio occultare la tua identità. GTA$ e RP doppi in Scorte al voloSolca i cieli e poi torna alla base con quanto più bottino possibile mentre gli avversari tentano di farti saltare in aria e prendere quel bottino per sé in Scorte al volo, ricevendo GTA$ e RP doppi per tutta la settimana per la sola partecipazione. GTA$ doppi e RP quadrupli nelle gare multiveicoloMuta forma e cambia marcia nelle gare multiveicolo, in cui attraversare un checkpoint significa cambiare al volo veicolo e affrontare nuove sfide, e ottieni GTA$ doppi e RP quadrupli fino al 31 luglio. Autosalone Premium Deluxe MotorsportSimeon ha selezionato alcuni veicoli già noti per riproporli nel suo autosalone Premium Deluxe Motorsport, offrendo, a chi lo desiderasse, anche un giro di prova: Truffade Z-Type (sportiva classica, 30% di sconto) Vapid Retinue (sportiva classica) RUNE Cheburek (sportiva classica) Canis Kalahari (fuoristrada) Coil Cyclone (supercar) Autosalone Luxury Autos e altro ancora...Recati all'Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per dare un'occhiata più da vicino alla Vapid Dominator FX (muscle car) e alla Invetero Coquette D1 (sportiva classica), esposte in vetrina. Vai da Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS (solo PS5 e Xbox Series X|S) per provare il suo ultimo esperimento sotto forma di veicolo di prova premium: una modificatissima Grotti Turismo Classic (sportiva classica) con tutta una serie di modifiche estetiche e potenziamenti in grado di farla entrare di prepotenza nel ventunesimo secolo. Piazzati per due giorni di fila tra i primi cinque nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere una Grotti Cheetah Classic (sportiva classica). Vai nell'area di prova per testare il formidabile terzetto composto dalla Annis RE-7B (supercar, 30% di sconto), dalla Grotti Carbonizzare (sportiva) e dalla Bravado Buffalo S (sportiva) in occasione di Prove a tempo, Corse ai checkpoint o sessioni freestyle. Gira la ruota fortunata dell'atrio del Casinò e Resort Diamond per vincere il primo premio di questa settimana: la Imponte Ruiner ZZ-8, una muscle car dei primi anni 2000 diventata un'icona per i millennial più ambiziosi sin dalla sua presentazione al pubblico. SCONTIQuesta settimana da Warstock Cache & Carry sfrutta il 30% di sconto sia sul prezzo normale che su quello speciale, e aggiungi alla tua collezione l’Auto civetta Vapid, un veicolo della polizia non rintracciabile. L’auto preferita dall’LSPD sia per gli autovelox che per le operazioni sotto copertura, è ora disponibile per l’acquisto sopravvivendo a un livello di sospetto a 3 stelle o superiore per 5 minuti. Sbloccane il prezzo speciale completando Il Furto ai gangster di The Chop Shop come leader. Ulteriori sconti di questa settimana: Auto civetta Vapid (emergenza) - 30% di sconto Annis RE-7B (supercar) - 30% di sconto Truffade Z-Type (sportiva classica) - 30% di sconto Übermacht Rhinehart (berlina) - 30% di sconto Grotti Visione (supercar) - 30% di sconto Gallivanter Baller ST (SUV) - 30% di sconto Giacche e camicie da lavoro - 40% di sconto Inventario e sconti del Furgone delle armiMachete | Fucile pesante (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Up-n-Atomizer (30% di sconto) | Pistola da combattimento | Fucile compatto | Lanciamissili | Granate | Tubi bomba | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile