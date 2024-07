GTA Online: Vapid Dominator FX Interceptor e Declasse Impaler LX Cruiser

Metti un freno all'illegalità con le nuove Vapid Dominator FX Interceptor e Declasse Impaler LX CruiserIn più, GTA$ extra negli incarichi della polizia, GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali e altro ancora

Due formidabili nuovi veicoli della polizia, la Vapid Dominator FX Interceptor e la Declasse Impaler LX Cruiser , si sono liberati dal giogo dell'esclusività per l'LSPD e sono ora disponibili per l'acquisto da Warstock Cache & Carry. Entrambi i veicoli possono essere utilizzati per ripulire le strade negli incarichi della polizia proposti in via ufficiosa da Vincent Effenburger sullo scanner della polizia. Aiuta Vincent per ottenere GTA$ extra questa settimana.

Oltre ai bonus derivanti dal lavoro di vigilante extracurriculare, per tutta la settimana ci sono anche GTA$ e RP doppi per chi vorrà inseguire picchi di adrenalina con le gare per veicoli speciali e le gare stunt , le prove a tempo per RC Bandito , i Salti col paracadute Junk Energy e altro ancora.

Intercettore FX Vapid Dominator

Immagina il lungo braccio della legge con il volante in pugno, immagina le sirene a tutto spiano, immagina un sospetto che tenta una fuga disperata. Probabilmente al centro della scena stai immaginando una Vapid Dominator FX Interceptor , una straordinaria muscle car degli anni '80 pronta per gli inseguimenti e costruita per durare.

Declasse Impaler LX Cruiser

C'è un motivo se la Declasse Impaler LX Cruiser è l'auto cardine della flotta dell'LSPD: è un cavallo da tiro con decenni di esperienza alle spalle, tanta potenza sotto il cofano e una reputazione lunga chilometri.

Completa Soldi bucati nell'ambito di Assalto a Cluckin' Bell come leader per sbloccare la possibilità di acquistare la Dominator FX Interceptor e la Impaler LX Cruiser da Warstock Cache & Carry e completa Lavoro esplosivo e Disobbedienza incivile per Vincent nell'ambito degli incarichi della polizia per sbloccarne i prezzi speciali.

Ottieni GTA$ bonus nei nuovi incarichi della polizia

Vincent non ne può più della corruzione dell'LSPD e chi possiede la nuova Vapid Dominator FX Interceptor o la nuova Declasse Impaler LX Cruiser (o un qualsiasi altro veicolo della polizia) può alleviare la sua sofferenza completando gli incarichi della polizia . Una volta al volante del proprio veicolo della polizia, è possibile avviare un incarico della polizia premendo R3/RS (console) o C (PC).

Porta a termine un incarico della polizia per ottenere 100.000 GTA$ extra. Completane tre questa settimana per ottenere ulteriori 100.000 GTA$ extra. Entrambi i bonus saranno accreditati entro 72 ore dal completamento. Non ti bastano? Completane sei per portare a termine la sfida settimanale e aggiungere altri 100.000 GTA$ al tuo conto.

GTA$ doppi e altri bonus nelle gare

Riscalda i motori questa settimana in vista dei bonus nelle gare di GTA Online fino al 17 luglio.

Sfrutta le capacità uniche da mezzo anfibio del Blazer Aqua , sfogati con i jet della Rocket Voltic e plana con la Ruiner 2000 nelle gare per veicoli speciali per ricevere GTA$ e RP doppi .

Affronta tutte le sfide e gli ostacoli delle gare stunt di questa settimana (giri della morte, voli, corse sui muri, cadute mortali) per ottenere GTA$ doppi e RP quadrupli .

Riduci le tue dimensioni e sfida il tempo nelle prove a tempo RC Bandito per guadagnare GTA$ e RP doppi .

GTA$ e RP doppi nei Salti col paracadute Junk Energy

Rischia la vita o quantomeno un arto per ottenere ricompense doppie lottando con leggerezza contro la gravità, paracadutandoti attraverso i checkpoint e atterrando nelle zone di atterraggio nei Salti col paracadute Junk Energy .

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana, Simeon Yetarian ha voluto soddisfare una clientela variegata cercando di coprire esigenze di ogni tipo:

Abundance Entity XF (supercar, -30%)

Coil Brawler (fuoristrada)

Pegassi Esskey (motocicletta)

Contender vapido (SUV)

Obey 9F (sportiva)

Autosalone Luxury e altro ancora…

Fai un salto all'Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills e ammira la nuova Bollokan Envisage (sportiva) e la Enus Paragon S (sportiva) esposte in vetrina.

Vai da Hao's Special Works all'interno dell'Autoraduno di LS per dare un'occhiata più da vicino al veicolo di prova premium di questa settimana su PS5 e Xbox Series X|S: un Pfister Astron Custom (SUV) modificato e pronto a competere ovunque osino accettarlo.

Piazzati per tre giorni di fila tra i primi tre nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per ottenere la Albany V-STR (sportiva). Nell'area di prova mettiti al volante della Vapid Clique (muscle car, -30%), della Albany Hermes (muscle car) o della Coil Voltic (supercar).

Gira la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e scopri se la fortuna ti arride con la vincita del formidabile HVY Insurgent (fuoristrada).

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: Weeny Issi Rally (SUV) | Lampadati Tropos Rallye (sportiva) | Enus Stafford (berlina)

SCONTI

Garage (piccoli, medi, grandi) - 30% di sconto

Vapid Clique (muscle car) - 30% di sconto

Abundance Entity XF (supercar) - 30% di sconto

Declasse Walton L35 (fuoristrada) - 30% di sconto

Lampadati Cinquemila (berlina) - 30% di sconto

Parti superiori tattiche, giubbotti da lavoro e pantaloni tattici - 50% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Coltello | Fucile di precisione | Mitra tattico | Pistola da combattimento (50% di sconto) | Mitra da combattimento | Fucile compatto (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mine di prossimità | Tubi bomba | Molotov | Giubbotto antiproiettile

GTA+

L'arrivo del nuovo aggiornamento Bottom Dollar Bounties su GTA Online porta con sé anche una serie di nuovi vantaggi per GTA+, l'abbonamento premium per i giocatori di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S. Entro il 31 luglio è possibile riscattare:

Abbondanza Pipistrello (supercar) gratuita

Livree a tempo limitato per alcuni dei veicoli più recenti

Nuove verniciature Camaleonte

E altro ancora...

In più, il consueto bonus mensile (1.000.000 di GTA$ fino ad agosto), l'accesso a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e molto altro ancora. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.