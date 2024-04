UFC 5 dà il via ai contenuti speciali

UFC 300, le sfide Fight Week e Mike Tyson, scaricabile gratuitamente per un tempo limitato

Dopo il grande annuncio della scorsa settimana , continuano le celebrazioni per i tre decenni di grandezza di MMA in UFC 300 con altri contenuti in-game per i fan. Da "senza esclusione di colpi" all'apice dello sport professionistico, per 300 eventi e oltre, l'UFC ha messo in mostra la parte migliore e quella più cattiva che le arti marziali miste possano offrire. Fate un passo indietro e godetevi questa celebrazione spettacolare dando un'occhiata al nuovo trailer . Per continuare i festeggiamenti, in UFC 5 arrivano le nuovissime serie Alter Ego UFC Champions II , i nuovi Pick Em's , i combattenti Alter Ego e le sfide della Fight Week per avvicinare i fan all'azione. Per maggiori dettagli, consultate il blog . Nell'ambito della fight week, verrà portato gratuitamente in-game uno dei più grandi lottatori di tutti i tempi. Mike Tyson sarà disponibile come download gratuito nei negozi digitali di Sony e Microsoft durante il weekend di UFC 300, dal 10 al 15 aprile. Celebrate la Grandezza con tre nuovissimi Alter Ego Il 13 aprile a Las Vegas, UFC 300 arriva con due giganteschi combattimenti per il titolo e una battaglia per la cintura BMF! Per festeggiare, sono stati introdotti tre nuovissimi Alter Ego che rappresentano ex campioni dell'UFC. Da oggi i giocatori possono scaricare i seguenti Alter Ego: Robert Whittaker (MW) all'UFC 225:

Dopo una battaglia serrata e controversa per il titolo ad interim dei pesi medi UFC tra Yoel Romero e Robert Whittaker, i due si sono affrontati ancora una volta con Whittaker che si è imposto per split decision, annullando i pensieri su una trilogia dell’avversario e dimostrando ancora una volta che bisogna temere il Mietitore. Max Holloway (Attacco) di UFC 231:

Max "Blessed" Holloway ha colpito Brian Ortega da una campana all'altra per quattro round, fermandosi solo per mostrare a T-City alcune tecniche di pugilato a metà combattimento e ottenendo poi uno stop medico per estendere la sua scia a ben tredici vittorie. Chris Weidman (MW) all'UFC 187:

Dall’aver detronizzato e difeso il GOAT Anderson Silva, all’aver risolto il pericoloso enigma di Lyoto Machida e aver raggiunto il culmine con l'eliminazione al primo round del sempre pericoloso Vitor "The Phenom" Belfort a UFC 187, "The All-American" ha lavorato per ogni titolo che ha avvolto intorno alla sua vita nell'ottagono. UFC 5 - Settimana di combattimento Sfide UFC 300: La UFC 300 Fight Week porta una nuova serie di sfide settimanali di combattimento in UFC 5. I giocatori che completano queste sfide possono sbloccare varie ricompense, tra cui l'Alter Ego di Chris Weidman e l'Alter Ego di "Suga" Sean O'Malley da UFC 299. Le sfide della Fight Week sono disponibili da ora e solo per un periodo di tempo limitato, quindi entrate in EA SPORTS UFC 5 e sbloccate le vostre ricompense. Più di 30 combattenti arriveranno in UFC 5 Nel caso ve lo foste perso, la scorsa settimana è stata annunciata la più consistente espansione del roster post-lancio nella storia di EA SPORTS UFC. Tra aprile e giugno, verranno introdotti oltre 30 lottatori aggiuntivi in EA SPORTS UFC 5, raggiungendo il 98% di parità con l'attuale classifica degli atleti UFC Top 10 e contribuendo a mantenere l'impegno preso a novembre di aumentare la rosa dei lottatori in-game . È stato inoltre aggiornato il gameplay in base ai feedback della community, tra cui la resistenza, il ribilanciamento dei tipi di colpi, le prese e molto altro ancora.