Atalanta-Bayer Leverkusen - oggi finale Europa League in tv in chiaro

Sport - L’Atalanta oggi gioca la finale di Europa League. Alle 21, A Dublino in diretta tv e streaming, affronta il Bayer Leverkusen. La formazione bergamasca disputa la partita più importante della propria storia dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri sfidano il Leverkusen, fresco campione di Germania è imbattuto nella stagione 2023-2024.

Sport - La Roma batte in casa il Genoa per uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E' Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi della Roma in ... Continua a leggere>>

Il match verrà trasmesso in diretta da Sky Sport e da Dazn per gli abbonati. Sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1. In streaming, sarà visibile a tutti su Rai Play. Per gli abbonati, invece, diretta su Dazn e Sky Go.

"Aver raggiunto la Champions è un ulteriore passo, che permette il massimo della concentrazione su questa coppa. È stato sicuramente molto positivo, il mio sentimento maggiore è di attesa. Nel senso che crediamo di aver preparato tutto quello che dovevamo preparare, ora aspettiamo di confrontarci. Dovremo essere bravi a ritrovare la serenità giusta", ha detto in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, secondo il quale la squadra arriva alla partita nella condizione ideale. "Sotto l'aspetto mentale e psicofisico sì. Io personalmente sono dispiaciuto dell'assenza di De Roon, per il valore in campo del giocatore e perché meritava una finale. I tifosi? Abbiamo chiesto un grandissimo sacrifico anche a loro, sotto tutti gli aspetti: non ci hanno mai fatto mancare la loro presenza, molto numerosa. Sarà così anche domani, nonostante non fosse agevole. Speriamo", ha aggiunto Gasperini, cosciente di affrontare una squadra come il Bayer Leverkusen che non perde da 51 partite.

"Giocheremo con la consapevolezza che affrontiamo una grande squadra: parlano i numeri, le prestazioni fatte nei mesi. Però nel nostro percorso abbiamo affrontato, sia in Italia che all'estero, tante squadre molto forti. Un po' di autostima ce l'abbiamo. Il Leverkusen è una squadra molto ben organizzata, al di là della qualità dei singoli, con soluzioni varie, non solo in attacco. È una squadra duttile, che si difende molto bene e riparte molto bene: vale tutti i risultati che ha fatto, dovremo fare una prestazione molto precisa, molto attenta, dovremo avere anche noi una grande precisione come organizzazione. Poi è chiaro che è una partita, come sempre nelle finali, nella quale bisognerà portare gli episodi dalla propria parte".

La squadra di Xabi Alonso ha anche espresso un bel gioco in questa stagione. "Noi dobbiamo avere grande rispetto e grande conoscenza di questa squadra, con le italiane ti confronti molte volte e con le straniere molto meno. Con il Bayer ci siamo incontrati due anni fa, ma questa è una squadra diversa. Non hai l'abitudine al confronto: quando giochi due partite, andata e ritorno, ti puoi fare un'esperienza anche migliore. Quando giochi una finale secca devi essere bravo ad adattarti e capire come contrapporsi".

Xabi Alonso ha deciso di rimanere al Leverkusen anche la prossima stagione nonostante le lusinghe da parte di molti top club europei. "Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso è molto bello, sicuramente gli si sarebbero spalancate tante occasioni. È molto positivo, un esempio di calcio".