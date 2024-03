Tifosi del Brighton Feriti a Roma: Aggressione Prima del Match di Europa League

Nella notte precedente al match di Europa League tra Roma e Brighton, due tifosi inglesi sono stati vittime di un'aggressione a Roma. Gli incidenti si sono verificati in via Cavour, dove i due, di 27 e 28 anni, sono stati avvicinati da un gruppo di 6 o 7 persone con il volto coperto. Durante l'aggressione, sono stati colpiti con fendenti alle gambe e derubati dei loro effetti personali. Successivamente, i feriti sono entrati zoppicando e sporchi di sangue in un locale della zona Monti, chiedendo aiuto.

Le autorità locali e le forze dell'ordine sono in allerta per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti. La partita di Europa League tra Roma e Brighton si svolge oggi, 7 marzo, allo stadio Olimpico, con entrambe le squadre pronte a confrontarsi in un match cruciale per la competizione.