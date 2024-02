Milan: Impegni in Serie A ed Europa League a Marzo 2024

Milan Calendario Marzo 2024: Serie A, Europa League, Partite e Orari. Il Milan affronterà un marzo 2024 denso di impegni tra campionato di Serie A ed Europa League, con un calendario che prevede partite sia in casa che in trasferta. Dopo un pareggio contro l'Atalanta il 25 febbraio, che ha lasciato i rossoneri a -4 dalla Juventus seconda in classifica, la squadra di Stefano Pioli si prepara a un mese cruciale per le sue ambizioni sia in campionato che in Europa.

Il calendario di marzo inizia con una trasferta contro la Lazio il 1° marzo, seguita dall'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga a San Siro il 7 marzo. Il 10 marzo, il Milan ospiterà l'Empoli, prima di recarsi a Praga per il ritorno contro lo Slavia il 14 marzo. Il mese si concluderà con due trasferte in campionato: la prima contro il Verona il 17 marzo e l'ultima contro la Fiorentina il 30 marzo.

Questi impegni rappresentano una fase cruciale della stagione per il Milan, che cerca di consolidare la sua posizione in Serie A e di avanzare nelle fasi finali dell'Europa League.