Atp Madrid 2024 - Sinner in campo oggi: orario partita e dove vederla in tv

Sport - Jannik Sinner in campo oggi, lunedì 29 aprile 2024, nel terzo turno del torneo di Madrid. L'azzurro giocherà dalle 20 sul campo centrale contro il russo Pavel Kotov, numero 75 del ranking ATP. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.

Sport - Jannik Sinner travolge Lorenzo Sonego nel derby azzurro al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Sinner, testa di serie numero 1, al debutto sulla terra rossa madrilena batte Sonego per 6-0, 6-3 in 1h10'. L'altoatesino, numero 2 ... Continua a leggere>>

L'altoatesino è reduce dall'ultima vittoria contro Lorenzo Sonego. Nel derby azzurro, al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid, Sinner, testa di serie numero 1, al debutto sulla terra rossa madrilena, ha battuto il connazionale per 6-0, 6-3 in 1h10'.

"Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo", ha detto Sinner dopo l'esordio vincente. "Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un po' di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo. A Lori faccio in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio".