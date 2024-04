Star Wars Outlaws esce il 30 Agosto

I fan possono preordinare ora, mentre gli acquirenti della Gold e della Ultimate Edition potranno godere del primo open world di Star Wars tre giorni in anticipo

Ubisoft, in collaborazione con Lucasfilm Games, annuncia che Star Wars Outlaws, il primo gioco open world di Star Wars, sarà lanciato il 30 agosto sulle console Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna e PC attraverso Ubisoft Connect. I fan che si abbonano a Ubisoft+ o acquistano la Gold Edition o la Ultimate Edition del gioco possono usufruire di un accesso anticipato fino a tre giorni, mentre coloro che effettueranno il preordine prima del 30 agosto riceveranno il

"Kessel Runner Bonus Pack" che include cosmetici per lo speeder di Kay e per la sua Trailblazer.Ubisoft ha rivelato ulteriori dettagli sull'astuta furfante Kay Vess e il suo compagno Nix alla ricerca dell'occasione della loro vita. Durante quest'epoca, il dominio dell'Impero viene osteggiato dalla ribellione che non vuole mollare, portando a un'età dell'oro per la malavita. Essendo un'abile ladra, Kay attira l'attenzione di Sliro, il leader della nuova e inquietante organizzazione criminale, Zerek Besh. Dopo che Sliro ha messo una taglia sulla sua testa, a Kay e Nix viene offerta l'unica possibilità di essere liberi: mettere a segno una delle più grandi rapine di tutti i tempi. Kay e Nix dovranno destreggiarsi nel sottobosco della galassia, costruendo la loro reputazione presso leggendarie organizzazioni criminali, tra cui il Sindacato Pyke, il Cartello Hutt, il Clan Ashiga e Alba Cremisi, per guadagnarsi il sostegno necessario a portare a termine il colpo.

"Alla ricerca della vera libertà, gli intraprendenti Kay e Nix viaggeranno tra gli emarginati verso l'Orlo Esterno, accettando incarichi dai sindacati, affrontando nemici pericolosi, evitando l'oppressivo dominio imperiale e reclutando un'esperta ciurma di fuorilegge per mettere a segno una delle più grandi rapine che la galassia abbia mai visto", ha condiviso Julian Gerighty, direttore creativo."

Star Wars Outlaws invita i fan a sperimentare un lato della galassia che ha un tesoro ancora da scoprire, le imprese dei furfanti che sfruttano l'età d'oro della malavita. Siamo stati ispirati dalla dedizione di Massive Entertainment nel dare vita a questo aspetto di Star Wars, includendo sia elementi iconici che novità da esplorare in un open world", ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games.

Kay e Nix viaggeranno attraverso la galassia per ottenere le risorse e la migliore squadra per il colpo definitivo. Nel loro viaggio, attraverseranno luoghi diversi, sia classici che nuovi: Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva e la savana spazzata dal vento di Toshara. Lungo il percorso, Kay esplorerà città e locali affollati, correrà attraverso paesaggi all'aria aperta sul suo speeder e piloterà la sua nave Trailblazer attraverso le terre selvagge dello spazio. Quando le cose si mettono male, la Trailblazer li aiuterà a inseguire, eludere e attaccare per avere la meglio in emozionanti combattimenti con l'Impero e altri nemici.

Star Wars Outlaws sarà disponibile sull'Ubisoft Store e al dettaglio al prezzo suggerito di 69,99€ per il gioco base. Abbonandosi a Ubisoft+ o acquistando la Gold o la Ultimate Edition, i giocatori potranno accedere al gioco fino a tre giorni prima.

