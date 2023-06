Star Wars Outlaws - primo sguardo al gameplay

Primo sguardo al Gameplay del prossimo gioco open world di Star War con Scoundrel Kay Vess e Nix, durante Ubisoft Forward

Durante Ubisoft Forward, Ubisoft, in collaborazione con Lucasfilm Games, ha condiviso un primo sguardo al gameplay di Star Wars Outlaws, il primo gioco open-world di Star Wars che verrà lanciato su console Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Windows PC tramite Ubisoft Connect nel 2024.





Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment, Star Wars Outlaws inviterà i giocatori a vivere la galassia di Star Wars come mai prima d'ora attraverso una storia originale ambientata tra Star Wars: L'Impero colpisce ancora e Star Wars: Il ritorno dello Jedi™. Mentre l'Impero Galattico persegue inesorabilmente la sconfitta finale dell'Alleanza Ribelle, la malavita prospera. Vestirai i panni dell'astuta furfante Kay Vess, portata in vita da Humberly González, e del suo fedele compagno Nix, interpretato da Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch), mentre tentano una delle più grandi rapine che l'Orlo Esterno abbia mai visto. Alla ricerca dei mezzi per iniziare una nuova vita, dovrai unirti a Kay e Nix mentre combattono, rubano e si fanno strada attraverso i sindacati del crimine della galassia unendosi ai più ricercati.

L'astuta furfante Kay Vess e il suo compagno Nix viaggiano attraverso la galassia nei luoghi più disparati, dai classici a nuove location, dalle umide giungle di Akiva alla savana spazzata dal vento di Toshara. Kay esplorerà città e taverne affollate, correrà attraverso paesaggi all'aperto sul suo speeder e piloterà la sua nave Trailblazer attraverso le terre selvagge dello spazio. Quando le cose si mettono male, il Trailblazer li aiuterà a inseguire, eludere e attaccare per avere la meglio in emozionanti combattimenti con l'Impero e altri nemici.

Kay e Nix possono sfruttare qualsiasi situazione a loro vantaggio: usare la furtività e i gadget per recuperare oggetti di valore senza essere scoperti, distrarre i nemici con un'acrobazia ben congegnata o ingaggiare combattimenti con i blaster in situazioni complicate durante il loro viaggio. Kay e Nix uniranno le forze con un cast di fuorilegge lungo il percorso, tra cui il droide ND-5, interpretato da Jay Rincon. Mentre rubano beni preziosi, si infiltrano in luoghi segreti e sbaragliano i nemici, dovranno valutare attentamente le loro scelte, poiché ogni mossa influenzerà la reputazione di Kay, in continua evoluzione.

La galassia è piena di opportunità per chi è disposto a rischiare.

Per ulteriori informazioni su Star Wars Outlaws, visita: starwarsoutlaws.com.

