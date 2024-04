Taranto: Operaio muore folgorato in un cantiere

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Taranto, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in un cantiere situato sulla nuova strada in costruzione che collega Taranto ad Avetrana. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con dei cavi ad alta tensione.

Nonostante l'immediato intervento del personale del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell'accaduto.

Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl, ha sottolineato l'importanza di implementare i controlli per assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e ha evidenziato la necessità di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro che parta già dalle scuole secondarie. "Dire 'basta' alle cosiddette morti bianche non è sufficiente," ha dichiarato Capone, "è fondamentale intervenire sulla prevenzione per evitare il ripetersi di simili tragedie."