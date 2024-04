Taranto - fiamme in casa / 82enne muore carbonizzato

Taranto: Operaio muore folgorato in un cantiere

Un uomo di 82 anni è morto carbonizzato ieri sera nell'incendio della sua abitazione a San Giorgio Jonico, in provincia di. Viveva da solo ined è stato trovato morto sul suo letto dai vigili del fuoco che per spegnere il rogo hanno dovuto lavorare molto.Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Taranto, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in un cantiere situato sulla nuova strada in costruzione che collega Taranto ad Avetrana. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con dei cavi ad alta tensione.Nonostante l'immediato intervento del personale del 118, i tentativi di rianimazione si sono ... Leggi la notizia L'incendio si è sviluppato poco prime delle 20 ma il cadavere è stato trovato più tardi. L'82enne era autonomo ma viveva da solo in un edificio a due piani. Nessun altro appartamento è stato interessato dall'incendio. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.