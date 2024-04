Enrico Papi torna alla conduzione de 'La Pupa e il Secchione' su Italia 1: Novità e Sorprese

Enrico Papi, noto conduttore televisivo, fa il suo atteso ritorno su Italia 1 alla guida del celebre reality comedy "La Pupa e il Secchione", programma che aveva debuttato in Italia nel 2006 sotto la sua conduzione. Questa nuova edizione, che promette di essere ricca di novità e sorprese, andrà in onda in prima serata su Italia 1, segnando il ritorno di Papi a un "vecchio amore", come lo stesso ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'Adnkronos.

Papi, che aveva condotto le prime due edizioni del programma nel 2006 e nel 2010, rispettivamente con Federica Panicucci e Paola Barale, ritrova quest'ultima in questa edizione in una nuova veste, quella di giurata, affiancata dal campione Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo. Il reality mette a confronto due mondi opposti: da un lato le "pupe", figure dedite alla bellezza, alla moda, al fitness e alla vita mondana; dall'altro i "secchioni", dediti allo studio, ai libri e all'apprendimento. Le coppie formate da una "pupa" e un "secchione" dovranno affrontare diverse prove che metteranno alla prova le loro abilità e conoscenze, con l'obiettivo di migliorarsi e scalare la classifica fino ai giochi eliminatori della prima serata.

Tra le novità di questa stagione, spiccano due spettacolari prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità, che si aggiungono ai giochi iconici come lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Ogni puntata prevederà l'eliminazione di una coppia, aumentando così la tensione e l'attesa per il verdetto finale.

Papi, con un pizzico di autoironia, ha dichiarato di essere diventato "meno secchione e più pupa", facendo riferimento al suo crescente interesse per il fitness e alla sua presenza sui social media, dove pubblica frequentemente foto a torso nudo. Il conduttore ha inoltre accennato a un nuovo progetto "ancora top secret" che potrebbe vedere la luce dopo la conclusione di "La Pupa e il Secchione".

L'appuntamento con "La Pupa e il Secchione" è su Italia 1 e sarà disponibile anche on demand su Mediaset Infinity, dove gli utenti potranno accedere a tutte le puntate e ai momenti più divertenti del programma.