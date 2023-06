Enrico Papi: tensioni e polemiche all'Isola dei Famosi 2023

Il caso Enrico Papi esplode a Mediaset: tensioni e polemiche all'Isola dei Famosi. In una serata tutt'altro che facile all'Isola dei Famosi, Enrico Papi, commentatore in studio, si trova al centro di attacchi da parte di vari protagonisti, tra cui la conduttrice Ilary Blasi, con la quale ha un rapporto teso fin dalla prima puntata. Si è persino parlato di una presunta telefonata dell'ex Lady Totti ai vertici di Cologno Monzese per "rimettere al suo posto" il collega, ritenuto troppo invadente. Anche l'inviato in Honduras, Alvin, e il regista Roberto Cenci si sono uniti ai maltrattamenti nei confronti di Papi.

Tutto ruota attorno al televoto flash per determinare il primo finalista dell'edizione 2023. Nel primo dei tre duelli, Pamela Camassa ha sconfitto la controversa modella brasiliana Helena Prestes nella gara in apnea. Quest'ultima nutre il sospetto che gli spettatori non la favoriscano a causa del presunto razzismo degli italiani. Papi ha protestato dall'Italia, chiedendo che il duello fosse invalidato, ma sia Alvin che Blasi l'hanno zittito senza troppi riguardi.

Il Corriere della Sera ha accentuato la situazione, mettendo in risalto l'ennesima iniziativa improvvisata dell'ex volto di Sarabanda, che si è alzato di scatto, girovagando goffamente per lo studio, "infastidendo ogni telecamera con cui è entrato in contatto, animato da un entusiasmo sempre immotivato". L'esperto regista Cenci, figura storica di Mediaset, si è visto costretto a richiamarlo all'ordine attraverso il microfono di servizio, con un tono brusco e perentorio: "Siediti!". Un episodio sicuramente poco lusinghiero...

