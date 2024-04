Dengue in Brasile: Morti Record, Italia Rafforza Controlli

Il Brasile ha registrato un numero record di decessi a causa della Dengue, con oltre 3 milioni di casi di contagio segnalati nelle prime 13 settimane del 2024. La situazione epidemiologica nel paese sudamericano ha superato i precedenti picchi storici, mettendo a dura prova il sistema sanitario locale.

In Italia, il Ministero della Salute ha innalzato il livello di attenzione e ha implementato misure preventive nei confronti della Dengue. Tra le azioni intraprese, vi è l'introduzione di test rapidi a campione per i passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio, con l'aeroporto di Fiumicino che potrebbe essere il primo a sperimentare questa procedura. Le autorità sanitarie italiane hanno anche diffuso una nuova circolare che prevede maggiori controlli e disinfestazioni in porti e aeroporti.

Il Ministero ha inviato una circolare alle Regioni per predisporre la massima sorveglianza e ridurre il rischio di trasmissione autoctona del virus Dengue, con particolare attenzione alla bonifica ambientale e al monitoraggio dei vettori. Inoltre, è stato sottolineato l'importanza di sensibilizzare gli operatori sanitari per una rapida identificazione dei casi.

Nonostante l'aumento dei casi in Brasile e in altri Paesi del Sud America, le autorità italiane mantengono un approccio di cautela, senza allarmismi, ma con un'attenzione costante alla prevenzione e al controllo del vettore, la zanzara Aedes aegypti. Il direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Milano, Pregliasco, ha rassicurato che non c'è motivo di allarme, ma è necessario prestare attenzione alle zanzare.