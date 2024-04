Dengue, coppia contagiata in Umbria: Avevano fatto un viaggio all'estero

Dengue, coppia contagiata dopo viaggio all'estero. “Le analisi lo confermano”

Altri due casi importati diin Italia. Unaè stataa Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un intervento di disinfestazione straordinaria nella frazione di Borgogiglione.Punta ad "abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell'infezione", sottolinea su Facebook il sindaco Giacomo Chiodini. "Il contagio - spiega - è avvenuto all'estero oltre 15 giorni fa. Lo stato di salute della, residente in una zona molto remota del territorio - precisa il primo cittadino - è buono, anche se sono presenti sintomi e le analisi effettuate hanno individuato la presenza del virus della".