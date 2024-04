Attori e Doppiatori Italiani Avviano Azione Legale contro Netflix per Compensi Inadeguati

Gli attori e i doppiatori italiani, rappresentati dall'associazione Artisti 7607, hanno intrapreso un'azione legale contro la piattaforma di streaming Netflix. La causa, depositata presso il Tribunale civile di Roma, si concentra sulla mancata condivisione di dati dettagliati relativi al successo dei titoli e ai ricavi generati, informazioni ritenute essenziali per stabilire una remunerazione equa per gli artisti coinvolti nei progetti.

Cinzia Mascoli, presidente di Artisti 7607, ha dichiarato che la piattaforma non ha rispettato gli obblighi di legge durante le trattative, omettendo di fornire dati completi sulle visualizzazioni e i ricavi. Questa lacuna, secondo l'associazione, ha portato a compensi non proporzionati al successo delle opere, anche in casi di titoli di grande successo.

Netflix, da parte sua, sostiene di aver già raggiunto accordi con tre diverse società che rappresentano attori e creativi in Italia, tra cui il nuovo Imaeie (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), che dovrebbe coprire fino all'80% degli interpreti italiani. La piattaforma attribuisce le difficoltà nelle trattative alla frammentazione degli attori in diverse società di rappresentazione.

La questione sollevata dagli attori e doppiatori italiani segue a breve distanza lo sciopero dei doppiatori, che hanno richiesto il rinnovo del contratto nazionale e condizioni di lavoro meno gravose, in risposta all'aumento della produzione di contenuti da parte delle piattaforme streaming.