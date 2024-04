Il giovane Berlusconi: la docuserie arriva oggi su Netflix

Netflix ha arricchito il suo catalogo con una nuova docuserie intitolata "Il giovane Berlusconi", disponibile da oggi per gli spettatori in Italia. La serie, diretta da Simone Manetti e scritta da Matteo Billi e Piergiorgio Curzi, è prodotta da B&B Film e si compone di tre episodi che esplorano la storia dell'impresa culturale di Silvio Berlusconi, marcando l'inizio della televisione commerciale privata in Italia e in Europa.

Attraverso l'uso di materiali d'archivio, alcuni dei quali inediti, la docuserie narra l'ascesa dell'imprenditore fino alle elezioni del 1994, offrendo una prospettiva unica sulle dinamiche che hanno portato alla costruzione del primo network televisivo commerciale privato nel paese. La narrazione si avvale delle testimonianze di collaboratori stretti di Berlusconi, tra cui personaggi noti, tecnici, autori e pubblicitari, nonché di coloro che lo hanno avversato e criticato.

Il primo episodio si concentra sugli esordi della televisione commerciale di Berlusconi, evidenziando i colpi di genio e le strategie che hanno permesso di superare la concorrenza e il monopolio della Rai. Il secondo episodio segue il consolidamento dell'impero mediatico di Berlusconi e la sua espansione in Europa, mentre il terzo episodio si addentra nell'inchiesta giudiziaria che ha scosso il panorama politico italiano, portando alla luce il forte indebitamento del gruppo Fininvest.

"Il giovane Berlusconi" rappresenta un'importante aggiunta al catalogo di Netflix, offrendo agli spettatori l'opportunità di approfondire un capitolo significativo della storia italiana recente attraverso una narrazione avvincente e ricca di dettagli. La docuserie è disponibile in Italia su Netflix e sarà successivamente rilasciata in altri paesi, a partire dalla Francia[1].