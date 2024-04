Napoli, lite all'esterno dell'ospedale: accusa un malore, si accascia e muore

Napoli, litiga fuori dall'ospedale: accusa un malore, si accascia e muore

dell'ospedale, accusa un malore, si accascia e muore. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a, dove i carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti all’ingresso del II Policlinico diper una. Sul posto hanno ritrovato un 62enne, accasciato a terra con difficoltà respiratorie. L’uomo è stato portato in rianimazione e, nel tardo pomeriggio, è morto. Indagini in corso per chiarire vicenda. La vittima è Francesco Vanacore, un 62enne di Vico Equense.