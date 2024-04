Petrucci ricoverato con fratture multiple dopo incidente d'auto

Gianni Petrucci, incidente in auto con la moglie: fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. Ricoverato…

Il presidente della Federbasket Gianniha avuto un incidente d'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Fip, 78 anni, a quanto si apprende, è statoal San Camillo, a Roma, per una serie di esami, anche alla testa. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto mentre l'ex presidente del Coni era diretto a Valmontone., in condizioni più serie, è stato trasportato con l'eliambulanza al San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni. In serata, la federbasket con una nota comunica "che il Presidente è attualmentepresso l'Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcunema le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti".