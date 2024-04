Iren, Lo Russo: Da impianto circular plastic benefici ambientali e di sviluppo

Iren, ecco il più grande centro di stoccaggio plastiche d'Italia

“È uno degli impianti più all’avanguardia d’Europa nell’ottica dell’economia circolare. Dobbiamo affrontare tutti la questione dell’emergenza ambientale ein questo è in prima fila”. Così il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo, a margine dell’inaugurazione del Circular Plastic, il nuovodi selezione e stoccaggio delle plastiche realizzato daa Borgaro Torinese con un investimento di 45 mln di euro.“Questo- ha aggiunto Lo- contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che diventa in prospettiva anche un fattore economico. Crediamo molto nel piano industriale di, crediamo che Amiat sia il soggetto giusto per sviluppare questo tipo di iniziative e siamo contenti perché questo significa creare occupazione a dimostrazione che la transizione ecologica e l’economia circolare non sono solo un beneficio ambientale ma anche di sviluppo”, ha concluso.