Amanda Knox: Inizia a Firenze il Processo d'Appello per Calunnia nel Caso Meredith Kercher

Si è aperta la prima udienza presso la Corte d'assise d'appello di Firenze per il nuovo processo a carico di Amanda Knox, l'americana precedentemente coinvolta nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher. Knox, che non è presente all'udienza, è accusata di calunnia per aver incolpato Patrick Lumumba del delitto. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a tre anni di reclusione.

Il processo si svolge dopo che la Corte di Cassazione, il 12 ottobre scorso, ha accolto il ricorso della difesa di Knox contro la condanna per calunnia, già scontata durante i quasi quattro anni trascorsi in carcere per l'omicidio di Kercher. La difesa si basa su una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che ha rilevato violazioni del diritto all'assistenza difensiva e linguistica, compromettendo le dichiarazioni di Knox rese durante gli interrogatori del 6 novembre 2007.

Amanda Knox, che attualmente risiede negli Stati Uniti, ha espresso la sua intenzione di difendersi e riabilitare il proprio nome, nonostante non abbia fatto ritorno in Italia per il processo. La cittadina americana, che aveva 20 anni all'epoca dei fatti, è stata assolta insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007.

Il caso ha attirato l'attenzione internazionale e ha generato numerose controversie e dibattiti riguardo alle procedure investigative e giudiziarie. Rudy Guede, condannato per l'omicidio di Kercher, è stato recentemente coinvolto in un altro caso giudiziario per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Nel frattempo, il caso continua a essere oggetto di analisi e discussione, come dimostrano i dibattiti organizzati da associazioni studentesche e la copertura mediatica.