The Kolors, dal palco del Forum l'annuncio del tour europeo

I The Kolors dal palco del Forum di Assago annunciano il loro tour europeo

Thecontinuano la loro inarrestabile cavalcata che si fa internazionale. Dopo la grande festa del Mediolanumdi Assago, la band annuncia il suo primo tour europeo: “TheEuropean Tour 2024/25” parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee fino a marzo 2025. Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia dell’enorme successo di “Italodisco” – oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera – e di “Un ragazzo una ragazza”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.Durante il concerto di ieri sera aldi Assago, Thehanno portato tutti i loro più grandi successi e uno spettacolo dagli effetti speciali: dall’ingresso a sorpresa all’interno di una sfera stroboscopica gigante all’apparizione su undistaccato dal main stage, dai fuochi d’artificio ai mirabolanti giochi di luce. In scaletta non è mancato nulla: dal loro esordio discografico “Everytime”, passando per “Pensare male” e “Cabriolet panorama”, fino alle più recenti “Italodisco” e “Un ragazzo una ragazza”, e con il tributo, sul finale, ai Pink Floyd con “In the flesh”, Thehanno ripercorso tutto il loro cammino dal debutto a oggi, alternandosi sulcon alcuni super ospiti come Geolier, con il quale si sono esibiti con “I p’ me tu p’ te”, Irama, insieme al quale hanno regalato al pubblico un’inedita versione de “La genesi del tuo colore”, e Umberto Tozzi, insieme al quale hanno riproposto il medley sanremese composto da “Ti amo”, “Tu” e “Gloria”. E proprio dopo l’esibizione con Tozzi è arrivato, direttamente daldeldi Assago, l’annuncio del primo tour europeo dei: "Prima parlavamo con Umberto di quanto ci vuole per essere come lui, che è arrivato in tutto il mondo… e questo è il momento in cui si sentiamo di annunciare il nostro primo tour europeo! Abbiamo aggiunto altre date in Italia che non erano in programma, ma siamo italiani e siamo orgogliosi di essere italiani!", ha detto Stash presentando il calendario del tour. Le nuove date vanno così ad aggiungersi alla data già annunciata del 26 giugno a Roma, presso la Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e confermano la caratura internazionale di un progetto che fa del sound il suo punto di forza, con un linguaggio musicale in grado di superare ogni limite e ogni confine geografico. I biglietti per “TheEuropean Tour 2024/25”, prodotto da ColorSound, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali, a partire dalle ore 14.00 di oggi, giovedì 4 aprile. Per maggiori info consultare il sito www.colorsound.com.