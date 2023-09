The Kolors: Il Successo di Italodisco e l'Eccitante Esibizione sui Navigli di Milano

Negli ultimi mesi, la band The Kolors ha dominato le classifiche musicali grazie al loro irresistibile sound Italodisco. La band non solo ha conquistato il cuore dell'Italia, ma ha anche raggiunto un successo straordinario in Europa. Recentemente, hanno sorpreso il pubblico con la versione inglese del loro brano, che ha già entusiasmato il pubblico. Nel frattempo, il loro singolo si è rivelato essere il vero tormentone estivo di quest'anno, guadagnando loro un riconoscimento dopo l'altro.

Nelle ultime ore, qualcosa di speciale è accaduto che non è passato inosservato. Gli ex partecipanti di "Amici" di Maria De Filippi si sono esibiti proprio con "Italodisco" su una barca sui Navigli di Milano, attirando l'attenzione di centinaia di passanti entusiasti. A prendere parte alla performance è stato anche Rudy Zerbi, che ha condiviso il video dell'esibizione sui suoi social media.

Inoltre, solo poche ore fa, i The Kolors sono stati ospiti a Radio Deejay, dove durante la conversazione il frontman della band, Stash, ha svelato l'ispirazione dietro la creazione di "Italodisco." Ecco le sue parole: "Avevamo mandato in assistenza un synth dei tardi anni '70 e inizio anni '80. Quando è tornato, l'abbiamo collegato con cavi audio e alimentazione, ed è iniziato a suonare da solo con un ritmo 'pom pom pom pom pom', proprio come in 'Funky Town' dei Lipps Inc. Abbiamo pensato che era il momento di raccontare gli anni '80 in chiave moderna, ma non avevamo ancora esplorato l'italodisco, una parte fondamentale della storia della musica italiana. Il nome 'Italodisco' non è stato dato da noi italiani, ma dall'estero. Ci siamo chiesti, perché non appropriarci del termine Italodisco? Abbiamo immaginato questa sonorità e il moog ha tirato fuori quel suono tipico degli anni '80. Le parole sono venute naturalmente."

