Previsioni Meteo ponte del 25 aprile : Clima invernale e neve a bassa quota

Il ponte del 25 aprile in Italia si presenta con condizioni meteorologiche inusuali per il periodo, caratterizzate da un clima più simile a quello invernale. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, un nucleo di aria fredda di origine svedese sta influenzando gran parte del territorio nazionale, portando maltempo e temperature tipicamente invernali.

Le regioni del Nord-Ovest godono di una situazione leggermente migliore con cieli più sereni e temperature massime che superano i 15°C. Tuttavia, il resto del paese sta affrontando condizioni più severe, con neve a bassa quota sulle Dolomiti e sugli Appennini e temperature minime che localmente si avvicinano ai 3-5°C in pianura.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, in particolare sull'Emilia Romagna e il Sud tirrenico, con un calo delle temperature di almeno 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Questo scenario climatico anomalo, con anomalie di circa 12°C in meno rispetto al normale, non si registrava da almeno 30 anni in alcune zone del Piemonte e della Lombardia.

Nonostante il freddo, si prevede un miglioramento a partire dal 25 aprile, con un progressivo rialzo delle temperature e il possibile ritorno del sole in molte aree del paese. Tuttavia, per il Primo Maggio, le previsioni rimangono incerte con possibile peggioramento del tempo.